В Днепре под Киевом выловили хищную рыбу-мутанта с зеленым мясом (видео)

Рыбаки были впечатлены

В водах Днепра неподалеку от Киева мужчине удалось словить щуку средних размеров, которая выделялась необычным "окрасом". Рыбак решил разрезать ее прямо на берегу и увидел, что мясо у рыбы зеленого цвета.

Такое необычное явление иногда встречается в природе, но считается очень редким. Подобную рыбу не рекомендуется есть, говорят некоторые специалисты, однако многих не пугает "зеленое" мясо и его также используют для приготовления ухи.

Щуку с зеленым мясом выловил рыбак в водах Днепра неподалеку от столицы. Соответствующее видео распространяется в местных Telegram-каналах.

Подобные случаи действительно бывают, но такой "эксклюзивный" улов попадается только единицам. В частности, несколько лет назад канадец тоже поймал щуку очень странной окраски. А в 2020 году щуку с мясом зеленого цвета выловил и рыбак на Ровенщине.

Окраска мяса любой рыбы зависит от того корма, которым она питается. В этом году, благодаря жаркому и сухому лету, водная зелень расплодилась и набрала избыточное количество хлорофилла, который в конечном итоге и окрасил мясо щуки в зеленый цвет.

Вследствие того, что для хищной щуки водная растительность не является основным кормом, то ее организм не успел переработать зеленый пигмент до того как она была поймана.

Некоторые специалисты утверждают, что такая щука не опасна и ее смело можно употреблять в пищу. В то время как другие знатоки предостерегают от подобных экспериментов.

Напомним, на Киевщине во время расчистки озера водолаза атаковал неизвестный монстр. После встречи с неизвестным живым существом мужчина получил тяжелую травму глаза, оказался в больнице и перенес серьезную операцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Дарницком районе столицы мужчине удалось поймать на удочку огромного толстолоба. Рыбаку помогал напарник, который подсаком достал рыбу из воды и положил ее на берег.