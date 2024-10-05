"Ось вам і нерухомість". Киян вразило незвичайне явище на Дніпрі (фото та реакція соцмереж)

Триповерховий будинок плив Дніпром у Києві посеред білого дня

У суботу, 5 жовтня, кияни та гості столиці мали змогу бачити незвичайне явище. Посеред білого дня по Дніпру плив триповерховий будинок, а довкола нього були кораблі.

Фото опубліковано у Telegram-пабліках. Причини, через які будинок із трьома поверхами опинився у водах найбільшої річки України посеред столиці, наразі невідомі.

Також до кінця невідомо, яку роль виконували два кораблі, які супроводжували цей багатоповерховий будинок.

Користувачі соцмереж активно прокоментували цю новину.

"Ухилянт 100-го рівня", "По Дніпру через Тису", "Вже вдома серед білого дня крадуть", "Нерухомість стала движкою", "Переїхав жити в інший район", "Це готель, що стояв біля мосту Патона", "Плавучий готель "Перлина Дніпра"", "Ось тобі і нерухомість", "Дачу для чиновника котять", "Навіть будинок тікає за кордон", "ТЦК вийшли на новий рівень", "Хтось розлучився?", "ТЦК приносить повістку, а вдома немає. Вони не знають, де він", "Янукович дім вивозить", "Ні, це Кличко їде", "Релокація", "Новий ковчег" — щойно у коментарях до фото не обговорювали цю новину.

Скріни коментарів публікуємо нижче.

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