В Киеве экстренно закрыли станцию метро из-за подтопления (видео)

На месте уже работают столичные коммунальщики

Во вторник, 8 октября, в Шевченковском районе Киева произошел масштабный потоп из-за порыва трубы. В связи с этим началось подтопление подземного перехода станции метро "Дорогожичи" и она была закрыта для пассажиров.

На месте работают все городские службы и проводятся работы по откачке воды. Об этом сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.

Известно, что серьезный порыв системы городского водоснабжения произошел на улице Юрия Ильенко в Шевченковском районе Киева. Потоки воды начали стремительно заливать все вокруг и привели к возникновению проблем с наземным, и подземным транспортом.

Был затоплен подземный переход у станции метро "Дорогожичи" — для пассажиров ее закрыли на "вход" и на "выход". Очевидцы сообщают о том, что здесь "по колено воды". Поезда проезжали станцию "Дорогожичи" без остановок.

По состоянию на 14.10 станция метро "Дорогожичи" частично возобновила работу и поезда начали осуществлять остановку на обоих путях. Однако работает она только на выход.

"О возобновлении работы в обычном режиме станции "Дорогожичи" сообщим дополнительно", — отметили в КГГА.

"Дорогожичи" закрыли

Кроме этого троллейбусы № 16 и 35 аварийный участок объезжают по улице Дорогожицкой.

Движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", ограничено в обоих направлениях.

На месте работают все городские службы и проводятся работы по откачке воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве были экстренно закрыты шесть станций метро на "синей" ветке. Это произошло из-за разгерметизации и подтопления туннеля между "Демиевской" и "Лыбедской".

Затем стало известно, что ри строительстве синей ветки столичного метрополитена между станциями "Демиевская" и "Лыбидская" было допущено множество ошибок. Однако сам проект строительства не содержал критических недочетов.