В Киеве затопило один из ТРЦ: вода бежит просто ручьями (видео)

В сеть попали кадры с места

В Киеве торгово-развлекательный центр Sky Mall заливает водой. В одном из магазинов ТРЦ настоящий потоп.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. На видео, опубликованном в сети, видно, как с потолка стремительно течет вода.

На полу уже образовалась огромная лужа.

Что стало причиной потопа неизвестно.

В сети отреагировали на видео. Пользователи подшутили, что это может быть не просто потоп, а такие спецэффекты 7D.

Для справки:

ТРЦ Sky Mall находится в Деснянском районе Киева. Центр был построен в 2007 году.

Напомним, что отопительный сезон в Киеве должен начаться 14 октября, однако тепло появится не сразу во всех домах киевлян. За его мэра столицы Виталия Кличко, отопление начнет поступать в больницы, школы, детские сады и другие заведения социальной сферы города. Тепло будут подключаться по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений с учетом функциональной специфики.

В то же время жилые дома будут подключаться к теплу, когда среднесуточная температура опустится до 8 градусов Цельсия в течение трех суток. Также тепло будут подавать в дома, если сохраняется тенденция к похолоданию.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. Начало новой недели в городе будет преимущественно облачным, холодным и дождливым.