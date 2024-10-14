Дожди, похолодание и ночные заморозки: когда в Украине ухудшится погода

Синоптик рассказала, где ухудшится погода

В ближайшие дни в части областей Украины ожидаются дожди. А уже к концу недели температура воздуха ночью будет значительно падать, что, вероятно, приведет к заморозкам.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 15 октября дождливая погода будет в западных, восточных и северных областях.

"Большая вероятность дождей завтра – в западных (Карпаты, грибы!), северных и восточных областях. Очень осторожно в лесах – где ходить запрещено, следовательно, запрещено, не пренебрегайте безопасностью", — сказала Диденко.

При этом в южной части и в большинстве центральных областей во вторник будет облачно или, возможно, с прояснениями. То есть, серьезных осадков синоптики не прогнозируют.

Также в этот день ветер будет северо-западный, умеренный. Температура воздуха ожидается самой высокой в ​​южной части, +13+18 градусов. Самая низкая — в северной части и в западной части, +8+11 градусов. На остальной территории в течение дня +10+14 градусов.

В Киеве временами будет дождь, а также умеренный северо-западный ветер будет холодно. Ночью температура воздуха ожидается от +7 до +9 градусов, днем — от ​​+10 до 12 градусов.

Диденко отметила, что 17, 18 и 19 октября в западных, северных и центральных областях Украины в ночные часы вероятны заморозки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой погоды украинцам ждать до конца октября. Отмечается, что количество осадков в этот месяце будет в пределах нормы.