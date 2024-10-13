Не забываем про зонтик: какой будет погода в столице на предстоящей неделе

В столицу пришла настоящая осень

На предстоящей рабочей неделе в Киеве будет наблюдаться прохладный режим погоды. В первой половине недели ожидается дождь, а в остальные дни жителям столицы про зонтик можно забыть.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в ночные и утренние часы в столице не исключены туманы, которые являются характерным явлением для середины осени.

В первой половине недели под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов в Киеве пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Во второй половине недели и на выходных погодные условия будут определяться мощным и малоподвижным антициклоном, поэтому осадки прекратятся, однако температурный фон сохранится на достаточно низком уровне, особенно в ночные и утренние часы.

В понедельник, 14 октября, днем будет наблюдаться дождь. Ветер ночью переменных направлений, 5 — 10 м/с, днем преимущественно западный. Температура воздуха ночью составит +5…+8°С, днем +9…+10 °С.

Во вторник, 15 октября, ожидается небольшой дождь. Погода будет пасмурной, а небо затянут тучи. Ветер западный, северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью +9°С, днем +9…+10°С.

В среду, 16 октября, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+6°С, днем +8…+11 °С.

В четверг, 17 октября, ночью и утром осадков не предвидится. Ночью и утром местами возможны туманы. Ветер преимущественно северный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 °С, днем +8…+9°С.

В пятницу, 18 октября, на всей территории страны под влиянием антициклона ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+3°С, днем +8…+10 °С.

Напомним о том, что в некоторых регионах Украины уже выпал снег. Местами столбики термометров опустились ниже 0 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая погода будет в октябре в Украине. Самые высокие градусы будут в начале месяца. Затем будет все прохладнее, но резких похолоданий ждать не стоит.