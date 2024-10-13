В Украину несется похолодание: какой погоды ждать в ближайшую неделю

Синоптики озвучили прогноз на 14-18 октября

В ближайшую неделю погода в Украине значительно ухудшится. Ожидаются дожди, похолодание и минусовая температура воздуха, что говорит о возможных заморозках.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики отмечают, что с каждым днем будет становиться холоднее, а "летняя" погода будет постепенно уходить.

Самым холодным днем на следующей неделе станет пятница, 18 октября. Максимальная температура воздуха будет всего +13 и ждать и только на юге.

В понедельник, 14 октября, дожди будут в следующих областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской. В среднем температура воздуха будет на уровне +13.. +14 градусов. На юге — до +19.

15 октября дожди пройдут по всей территории Украины. Синоптики прогнозируют, что в этот день средняя температура воздуха в дневное время будет от 11 до 12 градусов тепла. На востоке ожидается до +15, а на юге — до +16.. +17.

В среду, 16 октября, осадки в виде дождя вновь будут во всех областях страны. Однако в этот день будет заметное похолодание. Температура днем будет достигать всего +11 градусов. На востоке и юге — от +13 до +14.

17 октября дожди ожидаются лишь в нескольких областях: Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и в Крыму. В остальных погода будет облачной. Температура воздуха будет подниматься до +11.. +12 градусов. На юге будет до +13. Стоит добавить, что в этот день температура воздуха ночью в западных и северных областях уже может достигать -1.. -2 градусов. За день этого ночью будет до +7.

В пятницу, 18 октября, дожди ожидаются в Луганской, Донецкой, Запорожской области и в Крыму. В остальных регионах будет облачно. Температура воздуха днем будет на уровне +11 градусов, а на юге — до +13. Ночью в западных, центральных и северных областях столбики термометров могут опускать до -2 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода до конца октября в этом году. Согласно прогнозам синоптиков, количество осадков будет в пределах нормы.