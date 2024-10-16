План победы предусматривает возвращении территорий не военным путем

План состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений

План победы, который 16 октября представил Зеленский в Верховной раде, предполагает не освобождение всех оккупированных РФ территорий военным путем. Он подразумевает принуждение России самой вывести оттуда свои войска на границы 1991 года.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью журналистам. Он также подчеркнул, что если россияне останутся хоть на "клочке украинской земли", то война не закончится.

Для РФ нужно создать невыносимые условия и принудить ее к выводу войск с территории Украины. Это произойдет только тогда, когда РФ будет вынуждена платить слишком высокую цену за пребывание на нашей земле.

"Президент неоднократно об этом говорил – это не вопрос освобождения всех оккупированных территорий военным путём. Это план принуждения России – создание условий, когда для России остаётся слишком высокой цена, чтобы продолжать оставаться хотя бы на одном клочке украинской территории", – подчеркнул советник главы Офиса президента.

При этом, по мнению Подоляка, любые "мирные формулы", которые ранее предлагали европейские и американские политики, не сработают. Это связано с тем, что РФ не готова принимать мир и если их войска останутся хоть на клочке нашей земли, то война не закончится и в любой момент вновь перейдет в "горячую фазу".

"Не существует никакой "формулы Расмуссена" или "формулы Киссинджера". Нет этих формул. И президент в своём выступлении достаточно чётко это сказал. Если только Россия остается на клочке украинской территории – всё, у нас война не закончена. Она продолжается – в разных форматах, а потом снова горячая фаза", – заявил советник главы ОП.

Напомним, в среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы, в котором выделены пять основных пунктов.

Среди них — членство Украины в НАТО, оборона и перенос войны на территорию России, неядерное сдерживание РФ, использование ценных ресурсов Украины для обеспечения экономического роста как Украины, так и стран ЕС, а также наличие у Украины военного контингента с опытом ведения боевых действий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский может представить План победы всем лидерам стран Европейского Союза на саммите ЕС. Это должно произойти 17-18 октября этого года.