Тысячи единиц оружия нашли на Киевском вокзале металлоискатели: цифры впечатляют (документ)

Ежегодно количество оружия увеличивается

С начала полномасштабного вторжения России "Укрзалізниця" существенно усилила меры безопасности на вокзалах страны. На Центральном железнодорожном вокзале Киева установили два стационарных металлоискателя и четыре рентгено-телевизионных интроскопа. Также в распоряжении сотрудников службы безопасности появились ручные металлодетекторы и мобильная рентгено-телевизионная установка.

Эта техника предназначена для обнаружения оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ. В ответ на официальный запрос издание "Телеграф" АО "Укрзализныця" предоставило информацию об эффективности работы системы безопасности.

Что находят у пассажиров Укрзализныци

Согласно полученным данным, за период с 9 июня по 31 декабря 2022 года на пунктах ухода за вокзалом станции Киев-Пассажирский было обнаружено 16 770 единиц огнестрельного оружия, патронов и гранат.

За 2023 год количество выявленных запрещенных предметов возросло до 17 247 единиц. За первые восемь месяцев 2024 года эта цифра составила 3526 единиц.

Укрзализныця также сообщила о количестве лиц, переданных в правоохранительные органы и Военную службу правопорядка ВСУ за попытку несанкционированной перевозки запрещенных предметов и веществ. В 2022 году (с 9 июня по 31 декабря) таких случаев было 1459. В 2023 году эта цифра выросла до 1539 человек. За первые восемь месяцев 2024 года было задержано 78 человек.

Ответ "Укрзализныци" на запрос "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в украинских поездах появился бесплатный Wi-Fi. Теперь пассажиры скоростных поездов получат возможность бесплатного пользования интернетом.