Перестрелку в киевском кафе уже прокомментировала полиция

Обстоятельства стрельбы в одном из кафе Киева выясняются

В субботу, 12 октября, на территории одного из кафе на Софиевской Борщаговке в Киеве произошла стрельба. Был ранен сотрудник полиции, его направили в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области. По данным правоохранителей, между двумя женщинами возник конфликт. Вместе с ними были мужчины, которые вмешались в спор. После этого один из мужчин трижды выстрелил в своего оппонента.

Пострадавшим оказался сотрудник полиции, который на тот момент не находился при исполнении служебных обязанностей. По предварительным данным, в 34-летнего полицейского стреляли из травматического оружия.

Пострадавший оказался в больнице, ему оказывают медицинскую помощь. Личность стрелявшего установлена, у него изъяли оружие и доставили в полицейский участок. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства данного инцидента. На данный момент решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данному инциденту.

Других комментариев на этот счет в полиции не озвучивали. О судьбе других участников инцидента в настоящее время неизвестно.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Вишневом под Киевом произошла стычка между двумя мужчинами, которая закончилась стрельбой. Одного из участников конфликта отправили в больницу.