Киевский медцентр, где проходят реабилитацию военные, хотят уничтожить: продолжение скандальной истории

Причина — "золотая" столичная земля

Современный Киевский областной центр реабилитационной медицины, где проходят реабилитацию раненые украинские военнослужащие, находится под угрозой закрытия. Областные власти собираются объеденить его с Киевской областной клинической больницей №1 и затем, вероятнее всего, ликвидировать.

Об этом неоднократно рассказазывал ветеран войны, активист и общественный деятель Олег Симороз на своей странице в Фейсбук. По его словам, основная причина происходящего — это "золотые" 5,5 гектаров столичной земли вокруг больницы, которые хотят незаконно захватить.

Олег Симороз обвиняет в желании уничтожить ребилитационный центр главу Киевского облсовета Ярослава Добрянского, скандального нардепа Александра Дубинского и председателя Киевской областной государственной администрации Руслана Кравченко.

По его словам, все вышеперечисленные люди действуют в единой "связке" и делают все, чтобы уничтожить Киевский областной центр реабилитационной медицины ради получения контроля над 5,5 гектаров "золотой" земли в Сырецком гаю.

На данный момент основной проблемой является то, что в реабилитационном центре происходят процессы, которые приведут к разрушению здания больницы. Так, в конце августа 2024 года работники "Киевгаза" сняли счетчики газа из системы поставки газа в котельные стационара и поликлиники Киевского областного центра реабилитационной медицины.

Была проведена их проверка, калибровка и тестирование, но счетчики обратно установлены не были, поскольку созданная Киевским облсоветом комиссия по реорганизации не заплатила за проведенные работы 48 000 гривен. Из-за этого стационар и поликлиника на зиму остались без отопления.

По словам Симороза, ребцентр таким образом хотят уничтожить и сделать его непригодным для использования в качестве медучреждения. Ведь если оставить огромное 6-этажное здание зимой без отопления, то здесь полопаются трубы и затопит этажи.

"Сейчас эти негодяи еще и делают все, чтобы это здание реабилитационного центра в будущем нельзя было использовать как медучреждение, ведь не планируют его отапливать зимой. Счетчики газа, которые еще летом сняли для поверки из системы поставки газа в котельные Киевского областного центра реабилитационной медицины, никто обратно ставить не собирается. Инженера, который обслуживал котельную медучреждения уже уволили.

Зимой без отопления там просто полопаются трубы, затопит этажи… Даже если они спустят воду из системы отопления, то после зимы в 6-ти этажном здании площадью 9 тысяч квадратных метров просто заведется грибок, и его в будущем нельзя будет использовать как медицинское учреждение", — подчеркивает Симороз.

На данный момент главная задача активистов и общественности — это "заставить" областную власть установить счетчики, чтобы здание больницы не осталось зимой без отопления.

Стоит отметить, что председатель Киевской областной государственной администрации Руслана Кравченко отреагировал на обвинения активистов и назвал тему возможного закрытия ребцентра — манипуляциями. Он уверяет, что учреждение не только не закроют, но и продолжат развивать, а персонал никто сокращать не собирается.

"Отделение RECOVERY также остается на месте и будет оказывать необходимую помощь нашим военным. Сохраняется кадровый потенциал, должности врачей не сокращены.

Поэтому подчеркиваю еще раз!!! Объединение двух областных больниц не приведет к ликвидации реабилитационного центра! Речь идет лишь о развитии и расширении возможностей реабилитации наших ветеранов и вообще больницы с полным циклом современных медицинских услуг", — заявил Кравченко.

Однако, в подтверждение своих слов об отсутствии в ребцентре счетчиков газа Симороз опубликовал видео, которое активисты сняли в котельной. На кадрах видно, что счетчиков реально нет.

А это означает, что медучреждение действительно рискует остаться зимой без отопления.

Кроме этого Симороз подчеркивает, что в ребцентре весь персонал собираются массово уволить уже в ближайшее время. По его словам, всех медработников заставили написать заявления об увольнении из реабилитационного центра и заявления, что их берут на работу на один месяц (до конца октября), при этом неизвестно даже на какое предприятие.

Параллельно с этим подается обязательное в таких случаях заявление в областной центр занятости о запланированном "массовом высвобождении" медработников в количестве 375 человек.

В подтверждение своих слов он опублиовал документы в которых действительно указано, что медперсонал ребцентра будет "высвобожден":

Активисты просят всех неравнодушных обратить внимание на данную проблему и придать ее огласке.

"Просим каждого, кому не безразлична судьба наших раненых военных, которым просто негде нормально лечиться и проходить реабилитацию в нашей стране, сделать все, чтобы не дать коррупционерам ликвидировать Киевский областной центр реабилитационной медицины ради драгоценной земли! Самое малое, что вы можете сделать — это придать этому огласку!", — говорится в сообщении.

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