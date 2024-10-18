Солнце хоть и будет светить, но не греть: какую температуру ожидать в Киеве на выходных

Дождей в эти дни не предвидится

После облачности и дождей в середине недели синоптики прогнозируют перемены в погоде. На выходных столицу покинут дожди и придет солнце.

Ночью температура будет колебаться в пределах +2…3 градуса, а днем — +9…10 градусов. Об этом сообщает Sinoptik.

Утром пятницы, 18 октября, на небе будут держаться облака, но ближе к вечеру ветер разгонит их. Показатели термометров днем вырастут до +10 градусов, а ночью упадут до +3 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в дневное время – легкие 2 м/с.

В субботу, 19 октября, на небе будет преимущественно царить солнце, хотя иногда будут плавать тучи. Дневная температура повысится до +9 градусов, а ночная опустится до +2 градусов. Максимальная сила ветров предполагается в обед – легкие 2 м/с.

В последний день этой недели, 20 октября, только утро будет пасмурным. Воздух днем прогреется до +10 градусов, а ночью охладится до +3 градусов. Максимальные порывы ветра будут в дневное время – легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой прогнозируется погода в Украине в конце рабочей недели. Синоптики предупреждают о заморозках.