В Киеве немного потеплеет: чего еще ждать от погоды в начале недели

Солнце будет редко появляться из-за облаков

В столице в ближайшие дни прогнозируется небольшое повышение дневной температуры, переменная облачность и сухая погода.

Дневные показатели термометров будут колебаться в пределах +14…16 градусов. Тем временем, ночная температура будет находиться в коридоре +3…7 градусов, согласно данным Sinoptik.

Все сутки, 21 октября, в городе ожидается ясная погода, но вечером на небе появятся облака. Осадков не принесут. Дневная температура повысится до +14 градусов, а ночью упала до +3 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются в дневное время – легкие 2 м/с.

На следующий день, 22 октября, облачность покинет столицу только к вечеру. Осадков не прогнозируется. Температура в дневные часы вырастет до +16 градусов, а ночью опустится до +4 градусов. Максимальная сила ветра ожидается днем – легкие 2 м/с.

Среда, 23 октября, также принесет переменную облачность, но без дождя. Воздух днем прогреется до +15 градусов, а ночью остынет до +7 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются в начале второй половины суток – легкие 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Киеве в течение текущей недели.