У Києві трохи потеплішає: чого ще очікувати від погоди на початку тижня

Сонце рідко з'являтиметься з-за хмар

У столиці найближчими днями прогнозується невелике підвищення денної температури, а також мінлива хмарність та суха погода.

Денні показники термометрів коливатимуться в межах +14..16 градусів. Тим часом нічна температура перебуватиме в коридорі +3…7 градусів, згідно з даними Sinoptik.

Усю добу, 21 жовтня, у місті очікується ясна погода, але ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не принесуть. Денна температура підвищиться до +14 градусів, а вночі впала до +3 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються у денний час — легкі 2 м/с.

Наступного дня, 22 жовтня, хмарність покине столицю лише ввечері. Опадів не прогнозується. Температура у денний час виросте до +16 градусів, а вночі опуститься до +4 градусів. Максимальна сила вітру очікується вдень — легкі 2 м/с.

Середа, 23 жовтня, також принесе мінливу хмарність, але без дощу. Повітря вдень прогріється до +15 градусів, а вночі охолоне до +7 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються на початку другої половини доби — легкі 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Києві протягом поточного тижня.