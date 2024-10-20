Синоптик рассказала, когда украинцам ждать потепления

Синоптик озвучила погоду в Украине и рассказала, когда будет тепло

В начале следующей недели в Украине начнется небольшое потепление. В ряде областей температура воздуха поднимется до +14 и до +18 градусов.

Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко. Погода в ближайшее время будет солнечной, без дождей, но туманной. Северо-западный ветер сменится юго-западным, а с юга придет тепло.

Диденко отметила, что температура воздуха в большинстве областей прогреется до +18 градусов. Синоптик также опубликовала карту погоды.

Ночи будут холодными, периодически будут заморозки. Диденко отмечает, что в домах тоже будет холодно, а посреди недели вероятность заморозков будет уменьшаться.

В Киеве 21 октября и в последующие дни осадков не ожидается. В ночь на понедельник температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов, местами будут заморозки. Дальше температура воздуха поднимется до +3…+6 градусов, но заморозки сохранятся.

Днем 21 октября в Киеве столбик термометра поднимется до +12…+14 градусов, во вторник и среду будет тепло до +16 градусов, а в четверг и пятницу опустится до +11…+14 градусов. Ближайшие дожди ожидаются 28 октября.

Ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой погоды стоит ждать украинцам до конца октября