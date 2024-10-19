Синоптики назвали дату, когда в Украине снова потеплеет после мороза

Погода изменится

Погода в последние дни в Украине "пугала" нас необычно низкими градусами, хотя заморозки абсолютно нормальны для середины октября. Жители всех регионов страны ощутили ночные заморозки.

Однако, по прогнозам синоптиков, эта волна холода скоро отступит и украинцы снова смогут наслаждаться теплой осенью. Об этом свидетельствует свежий прогноз Укргидрометцентра.

Когда отступят заморозки

С 22 октября прогнозируется существенное повышение температуры воздуха. Метеорологи объясняют это явление изменением конфигураций барических образований над территорией страны, что приведет к поступлению более теплой воздушной массы.

Ночная температура, которая в последние дни опускалась ниже нуля, теперь будет колебаться в диапазоне от +2°C до +8°C. Дневная температура также обрадует украинцев более комфортными показателями. Ожидается, что термометры днем будут от +11°C до +17°C.

Эксперты прогнозируют, что подобные температурные условия сохранятся по меньшей мере до конца третьей декады октября. До 30 октября на территории Украины ожидается сухая погода без осадков. Но в ближайшие две ночи Украину все еще ожидают заморозки. Это связано с влиянием антициклона, поступающего с северных широт.

Прогноз погоды на 22 октября

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, вернутся ли отключения света из-за заморозков. На энергосистему оказывают влияние затяжные холода.