Холодно, но без осадков: какой будет погода в столице на предстоящей неделе

В столицу уже пришла настоящая осень

На предстоящей рабочей неделе в Киеве будет наблюдаться прохладный режим погоды. В столице будет наблюдаться пасмурная погода и жителям столицы о зонте можно забыть.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в ночные и утренние часы в столице не исключены туманы, которые являются характерным явлением для середины осени.

Погодные условия на ближайшие семь дней встолице будет определять антициклон. Ожидается высокое атмосферное давление и практически полное отсутствие осадков. Кроме того, могут наблюдаться туманы, которые являются типичным явлением погоды для этого времени года.

В понедельник, 21 октября, ожидается малооблачная погода, без осадков. Лишь на крайнем востоке ночью пройдут небольшие дожди. Ветер северный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+9 °С; днем +10…+15 °С.

Во вторник, 22 октября, сохранится устойчивая погода, без осадков. Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С; днем +12…+17 °С.

В среду, 23 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер преимущественно западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, днем +13…+18 °С.

В четверг, 24 октября, сохранится погода без осадков. Ветер северо-западного направления, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С, днем +11…+16 °С, на крайнем юге местами до +18 °С.

В пятницу, 25 октября, погоду продолжать определять антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, днем +11…+16 °С.

В субботу, 26 октября, сохранится погода без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, днем +11…+16 °С.

В воскресенье, 27 октября, осадков не предвидится, лишь днем и вечером на крайнем западе местами пройдут небольшие дожди. Ветер южного / юго-восточного направления, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, в дневные часы +9…+13°С.

Напомним о том, что в некоторых регионах Украины уже выпал снег. Местами столбики термометров опустились ниже 0 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая погода будет в октябре в Украине. Самые высокие градусы будут в начале месяца. Затем будет все прохладнее, но резких похолоданий ждать не стоит.