В Украину идет тепло? Какой погоды ждать на выходных

В субботу и воскресенье днем Украину ждет потепление

На этой неделе в Украину ненадолго придет запоздавшее бабье лето. В конце недели температура воздуха в ряде регионов страны прогреется до +14 градусов и выше.

Об этом сообщает сервис Ventusky. В субботу, 26 октября, утром, правда, будет холодно. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +7 градусов, но уже ближе к концу первой половины дня воздух будет прогреваться.

Температура 26 октября утром. Источник: www.ventusky.com

Уже днем субботы, температура воздуха в Украине прогреется до +13 градусов и выше. Теплее всего будет на юге Украины, в Одесской области, где столбик термометра покажет +14…+15. Однако вечером температура воздуха будет опускаться до +6…+8 градусов.

Температура 26 октября днем. Источник: www.ventusky.com

В воскресенье утром, 27 октября, по всей территории Украины будет наблюдаться холодная погода, температура воздуха будет колебаться от +2 до +9 градусов. Ближе к концу первой половины дня на северо-востоке страны будет +8 градусов.

Температура 27 октября утром. Источник: www.ventusky.com

В начале второй половины дня в Украине воздух прогреется. Теплее всего будет в Прикарпатье — там температура воздуха будет +19…+20 градусов. На большей части территории Украины температура воздуха составит +13…+14 градусов, а на юге +15 градусов (Одесская область).

Ближе к вечеру температура воздуха упадет до +6…+8 градусов.

Ранее "Телеграф" сообщал украинцам о том, какой погоды им стоит ждать до конца октября.