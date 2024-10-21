Кому-то снег, а кому-то тепло: какой будет погода в Украине на Хэллоуин

Украинцев ждут температурные качели

В ночь с 31 октября на 1 ноября практически во всем мире отмечается "ужасающий" праздник Хэллоуин. Хотя в Украине этот праздник не традиционный, но приобретает популярность среди молодежи.

"Телеграф" решил выяснить, какой будет погода 31 октября. Так, на большинстве территории Украины будет преимущественно прохладно, но без морозов. Об этом свидетельствуют данные сайта Ventusky.

Запад

В частности, на западе страны будет преимущественно без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +3 °C. В Карпатах ожидается снег, а столбик термометра опустится до -3-4 °C.

Север

На севере Украины будет несколько теплее. Температура воздуха будет составлять +3-4 °C. В Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидается снег.

Восток

В восточных областях местами возможны небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха будет колебаться от +9 до +13 °C.

Центр

В центральных областях также возможны осадки в виде снега. Температура воздуха будет составлять +1-5 °C.

Юг

В южных регионах преимущественно без осадков. Также будет относительно тепло. Температура воздуха будет колеблется от +4 до +10 °C.

Температура воздуха 31 октября

Осадки 31 октября

Напомним, синоптик Виталий Постригань рассказал, какой ожидается погода в конце октября. Несмотря на колебания температурного фона, большинство регионов остаются в зоне атмосферной безмятежности.