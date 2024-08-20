Подходящее время: киевский ТЦК объявил тендер на 6 миллионов гривен

Весьма сомнительные траты во время войны

Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки решил провести капитальный ремонт укрытия для сборного пункта, который располагается в подвальном помещении здания. На эти нужды хотят потратить 6 миллионов гривен.

Работы должны быть полностью завершены до конца декабря 2024 года. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Киевский городской ТЦК и СП Шевченковского района решил провести капитальный ремонт и реставрацию подвального помещения по адресу: улица Парково-Сырецкая, 19. Здесь расположен сборный пункт, а в подвале находится укрытие.

Подрядчика планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 30 августа.

Ремонтные работы должны быть полностью завершены до конца декабря 2024 года.

Стоимость ремонта составляет 6 миллионов гривен

По условиям договора подрядчик должен будет капитально отремонтировать в укрытии стены, потолок и пол ,а также установить новые умывальники, унитазы, водонагреватели и сантехнику.

В подвальном помещении также проведут работы по гидроизоляции и приведут в порядок водопровод, систему канализации, вентиляции и пожарной сигнализации.

Всего предусмотрено выполнение 173 различных видов работ. Ожидаемая стоимость ремонта подвального помещения составляет 6 миллионов 051 тысячу гривен.

"При выполнении работ подрядчик должен соблюдать противопожарные меры, меры техники безопасности и охраны окружающей среды, соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные на предприятии и не наносить ущерб имуществу заказчика.

Участник должен предоставлять заказчику информацию о ходе выполнении работ, копии всей необходимой сопроводительной и технической документации по выполнению работ", — говорится в сообщению.

Напомним, столичное коммунальное предприятие "Соломенка — Сервис" планирует капитально отремонтировать стадион школы №3, расположенной в Соломенском районе Киева. На эти нужны из бюджета собираются потратить 34,5 миллиона гривен.

По условиям договора, на стадионе подрядчик должен будет смонтировать новые спортивные площадки с современным покрытием и искусственным газоном, а также выполнить еще ряд различных работ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области в детсаду хотят из подвала сделать укрытие. Ожидаемая стоимость ремонта подвального помещения и оборудования здесь простейшего укрытия составляет 3 104 226 гривен.