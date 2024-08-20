Подходящее время: киевский ТЦК объявил тендер на 6 миллионов гривен
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Весьма сомнительные траты во время войны
Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки решил провести капитальный ремонт укрытия для сборного пункта, который располагается в подвальном помещении здания. На эти нужды хотят потратить 6 миллионов гривен.
Работы должны быть полностью завершены до конца декабря 2024 года. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.
Киевский городской ТЦК и СП Шевченковского района решил провести капитальный ремонт и реставрацию подвального помещения по адресу: улица Парково-Сырецкая, 19. Здесь расположен сборный пункт, а в подвале находится укрытие.
Подрядчика планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 30 августа.
Ремонтные работы должны быть полностью завершены до конца декабря 2024 года.
По условиям договора подрядчик должен будет капитально отремонтировать в укрытии стены, потолок и пол ,а также установить новые умывальники, унитазы, водонагреватели и сантехнику.
В подвальном помещении также проведут работы по гидроизоляции и приведут в порядок водопровод, систему канализации, вентиляции и пожарной сигнализации.
Всего предусмотрено выполнение 173 различных видов работ. Ожидаемая стоимость ремонта подвального помещения составляет 6 миллионов 051 тысячу гривен.
"При выполнении работ подрядчик должен соблюдать противопожарные меры, меры техники безопасности и охраны окружающей среды, соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные на предприятии и не наносить ущерб имуществу заказчика.
Участник должен предоставлять заказчику информацию о ходе выполнении работ, копии всей необходимой сопроводительной и технической документации по выполнению работ", — говорится в сообщению.
Напомним, столичное коммунальное предприятие "Соломенка — Сервис" планирует капитально отремонтировать стадион школы №3, расположенной в Соломенском районе Киева. На эти нужны из бюджета собираются потратить 34,5 миллиона гривен.
По условиям договора, на стадионе подрядчик должен будет смонтировать новые спортивные площадки с современным покрытием и искусственным газоном, а также выполнить еще ряд различных работ.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области в детсаду хотят из подвала сделать укрытие. Ожидаемая стоимость ремонта подвального помещения и оборудования здесь простейшего укрытия составляет 3 104 226 гривен.