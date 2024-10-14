Около 3 млн гривен потратит киевский ТЦК на бланки и календари

Обнародовали тендер 25 сентября 2024

Киевский ТЦК потратит 2,8 млн гривен на регистрационные журналы, бухгалтерские книги, скоросшиватели, бланки и другие бумажные канцелярские изделия. Тендер на указанную полиграфическую продукцию был завершен 10 октября 2024 года.

Информация об этом содержится на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro. Точная сумма закупки 2 млн. 872 тыс. гривен. Согласно данным площадки, обнародовали тендер 25 сентября 2024 года. А конечный срок представления тендерных предложений отметили 10 октября 2024 года.

В общей сложности ТЦК Киева заказал 42 220 единиц разной полиграфической продукции. Среди них 15 тысяч личных дел призывника, 15 тысяч учетных карт призывника, 11 800 тыс. личных дел (контракт) в синем переплете с тиснением. Кроме того, заказали и 420 тройных настенных календарей.

Предварительно в тендере победила компания ООО "КОНВИ ПРИНТ". Участник сделал предложение, что на 249 450 грн опережает предложение компании ЧП "МАЙ-ЧАС". В настоящее время общество "КОНВИ ПРИНТ" ждет решения.

Согласно данным портала YouControl, ООО "КОНВИ ПРИНТ" было зарегистрировано 09 ноября 2010 года. Размер уставного капитала компании составляет 700000,00 грн. Вид деятельности компании: производство бумажных канцелярских изделий, других изделий из бумаги и картона, печать другой продукции и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что государственная служба специальной связи и защиты информации отреагировала на запрос "Телеграфа" о закупке вражеского софта. Подчиненное ему Госпредприятие спецсвязи приобрело запрещенную для использования в государственных учреждениях российскую программу "1С". Оказывается, все дело было в "технической ошибке" в названии предмета закупки. Но к такой трактовке ситуации есть существенные вопросы.