Купили четыре элитных авто во время войны: управление госохраны оскандалилось большим тендером

Подрядчика уже выбрали

Управление государственной охраны Украины приобрело спецавтомобили на базе премиальных Toyota Land Cruiser. За четыре транспортных средства госкомпания отдала более 15 миллионов гривен.

Поставка машин должна быть осуществлена до 25 декабря текущего года. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Управление государственной охраны Украины решило приобрести четыре автомобиля специализированного назначения. На эти нужды из бюджета будет выделено 15 миллионов 726 тысяч гривен.

Таким образом, одна машина обошлась в 3,93 миллионона гривен. Это рекордная цена за любой легковой автомобиль в закупках в системе "Prozorro", которые были проведены в этом году.

Выиграло тендер общество с ограниченной ответственностью "ВИДИ АВТОСТРАДА", которое было единственным участником торгов. ООО располагается в селе Киевская Борщаговка и имеет установной капитал 4 миллиона гривен.

Зарегистрировано оно было в 2008 году.

В тендерной документации указано, что спецавтомобили будут представлены Toyota Land Cruiser не ранее 2023 года производства. Машины полностью укомплектованы всеми возможными "фишками" — подогрев сидений и лобового стекла, климат контоль, система распознавания дорожных знаков и так ждалее.

Также на машины будет установлено специализированное оборудование: светодиодные фары с возможностью включения/выключения, светодиодный маяк, система, позволяющуя отдельно включать синие и красные сигналы, а также сигнальное громкоговорящее устройство с дистанционным свето-управлением проблесковых маяков красного и синего цвета.

Напомним, "Киевзеленстрой" во второй раз объявил тендер на реконструкцию парка "Наталка" в Оболонском районе столицы. На эти работы планируется потратить около 21 миллиона гривен.

В частности, предполагается обустройство детской площадки "Хоббитонов" с каруселями, искусственным газоном и резиновым покрытием. Также предусмотрено строительство пункта заправки водой для поливочных автомобилей и капитальной насосной станции с водозаборными конструкциями.

Кроме того, планируется заменить тротуарную плитку и бордюры, а также провести отделочные и электромонтажные работы. Еще предстоит установить металлическое ограждение.

Интересно, что "Киевзеленстрой" уже объявлял тендер на реконструкцию этого же парка. На это планировалось потратить более 20 миллионов гривен. Однако тогда торги не прошли.

К слову, реконструкция этого парка продолжается с 2017 года. На это уже потратили из бюджета города более 110 млн. гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фоне сложной экономической ситуации в стране некоторые тендерные закупки вызывают удивление своими масштабами. Так, для Харьковской области предложили потратить на содержание и ремонт дорог более 2 миллиардов гривен.