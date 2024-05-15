Киевский парк "Наталка" хотят в очередной раз реконструировать: планируют потратить 20 миллионов гривен

Парк обновляют уже на протяжении многих лет

На реконструкцию киевского парка в урочище "Наталка" на Оболони КП "Киевзеленстрой" планирует потратить в этом году 20 миллионов гривен. Стоит отметить, что "модификации" территории парка ведутся начиная с 2017 года и на них уже было потрачено из столичного бюджета более 110 миллионов гривен.

Однако эта сумма оказалась недостаточной и "Киевзеленстрой" объявил новый тендер на работы по реконструкции парка. Об этом стало известно из опубликованного на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro тендера.

Так, парк в урочище "Наталка", расположенный в Оболонском районе Киева, планируют реконструировать. На эти цели из бюджета Киева собираются выделить сумму в размере 20 миллионов гривен.

За эти деньги собираются соорудить детский склон и площадку "Хоббитонов" с каруселями, искусственным рулонным газоном и резиновым покрытием. Также здесь будет построен пункт заправки водой поливомоечных автомобилей и капитальная насосная станция с водозаборными конструкциями.

Кроме этого, в парке планируют заменить "износившуюся" тротуарную плитку и бардюры, провести наружные отделочные и электромонтажные работы, а также установить нержавеющее металлическое ограждение.

Аукцион состоится 31 мая 2024 года и именно тогда будет определен подрядчик, который проведет в парке "Наталка" очередной этап реконструкции. Срок выполнения работ — 15 ноября 2024 года.

Напомним, что работы над реконструкцией парка в урочище "Наталка" были начаты еще в 2017 году. Тогда выполнялись проектные работы и на них из бюджета Киева было потрачено 238,9 тыс. гривен.

В 2018 году завершили проектные и начали строительные работы. Всего за тот год было истрачено 53,5 миллионов гривен. Сюда вошло и инженерное обеспечение парка, и общестроительные работы и озеленение.

В 2019 году на реконструкцию парка отдыха в урочище "Наталка" из столичного бюджета потратили еще 41,4 миллион гривен. За эти деньги провели общестроительные работы и озеленение, а также установили и обустроили интерактивную детскую площадку.

В том же 2019 году КО "Киевзеленстрой" заключил новый договор на реконструкцию парка отдыха в урочище "Наталка".

По этому договору за 15,8 млн гривен до конца 2020 года подрядчик должен был обустроить площадку для выгула собак, фотозону и амфитеатр, установить 3 лавки-качели, скульптуру и 12 секций перголы, а также туалетный модуль с оборудованием. Кроме этого на территории парка собирались смонтировать сети внешнего освещения и охранную систему, оборудовать водонасосную станцию с водозабором и выполнить пусконаладочные работы.

Также был заключен договор на проведение озеленения. С учетом этого расходы на реконструкцию парка в урочище "Наталка" из бюджета Киева к 2020 году составили более 110 миллионов гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве во время отключений света начали тестировать подсветку "моста-волны" на Оболони. Это происходило на фоне того, что сотни домов в столице остались без света, а в ДТЭК призвали абонентов всеми силами экономить электричество.