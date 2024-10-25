"Небоскребы" из прошлого века: как выглядели первые высотки на искусственном острове в Киеве (фото)

Знакомые места через призму десятилетий

Русановка — это первый жилой массив в Киеве, который построили на искусственно созданном острове при помощи нового метода — гидронамыва. При планировании местности особое внимание архитекторы уделяли комфортному и четкому зонированию.

Среди жителей столицы Русановка также была известна как "Киевская Венеция". Здесь во все времена любила селиться творческая элита — писатели, фотографы, поэты и художники, а также интеллигенция — ученые и преподаватели.

"Телеграф" решил рассказать читателям об истории возникновения Русановки и показать уникальные ретро фотографии из прошлого на которых запечатлены первые "небоскребы" из прошлого века.

История Русановки и ее первые "небоскребы"

На территории этой исторической местности в 1960 году начались работы по созданию образцового жилого массива. Застройка здесь стала возможной благодаря появлению новых методов строительства, а именно технологии гидронамыва.

Русановка стала первым жилым массивов в тогдашнем СССР, который построили на искусственном острове. Вокруг массива, частично на месте старых озер, был проложен обводной канал.

"Русановка – первый жилмассив на искусственном острове. В 1960 году начались первые работы, в частности вблизи Русановского залива произошло создание искусственного песчаного острова. Во время застройки острова основной упор в архитектуре был сделан на комфортном зонировании территорий", – рассказал в своем Telegram-канале столичный экскурсовод Кирилл Степанец.

Общая площадь острова составила немного больше 180 гектар, а площадь жилой застройки — 130 гектар. Зеленые насаждения вместе с каналом занимают 41% площади массива.

Территория массива четко разделена бульварами на три микрорайона, каждый из которых построен как целостный комплекс с сетью культурно-бытовых и детских учреждений.

В начале 1963 года были заселены первые дома Русановки. Русановская набережная, протяженностью 1,6 км, застроена в основном протяженными девятиэтажками. А уже 16-этажки с крышами-галочками, построенные между ними, были призваны подчеркнуть фасадную линию массива со стороны Днепра.

В течение следующих двенадцати лет массив был застроен девяти- и шестнадцатиэтажными многосекционными жилыми домами общей площадью 600 тысяч квадратных метров.

Многоэтажки Русановки современники называют "небоскребами" из прошлого века.

Русановка с самого начала своего существования считалась одним из самых комфортных жилых массивов Киева.

Это обусловлено особой атмосферой района, развитой инфраструктурой, а также близостью Днепра и его набережной.

Еще одной изюминкой Русановки является гостиница "Славутич", которая имеет форму развернутой книги. Она была построена в 1966–1972 годах.

Застройку массива завершили в 1974 году. Интересно, что Русановку после завершения основного массива почти не достраивали, то есть здесь сохраняется архитектурный ансамбль таким, каким его запланировали советские архитекторы.

Напомним, одной из самых больших и известных заброшек столицы считается Дом культуры на Виноградаре. Это место должно было стать ярким "общественным ядром" района, но превратилось в недострой. Данная территория окутана городскими легендами и имеет дурную славу среди местного населения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядела Дарница в Киеве более 120 лет назад. В те времена по местности протекала речка Дарница — отсюда и пошло одноименное название района на левом берегу Днепра.

После 1945 года левобережная часть Киева вокруг застроенной частными домами Старой Дарницы начала интенсивно расширяться. На месте дач и пустырей были застроены известная с 1896 года Новая Дарница и новые жилые массивы — Березняки, Воскресенка, Русановка и другие.