Россия не хочет просто так вводить режим "тишины" на море: что требует Кремль

Россия хочет частичного снятия санкций

После переговоров с американцами в Саудовской Аравии Россия ожидает снятия санкций с производителей продовольствия и удобрений. Кроме того ограничения должны быть сняты с "Россельхозбанка" (РСХБ).

Об этом говорится в заявлении Кремля, которое приводят российские СМИ. Отмечается, что снятие санкций является обязательным условием для введения режима прекращения огня с Украиной на море.

В частности Москва требует разрешить ввоз сельскохозяйственной техники, снять ограничения и подключить к банковскому сервису SWIFT РСХБ и другие банки, которые участвуют в экспорте сельскохозяйственной продукции.

Также в Кремле сообщили, что США готовы помочь России восстановить доступ с/х продукции и удобрений на мировые рынки.

Стоит отметить, что санкции на экспорт продуктов питания и удобрений против России никто и так не вводил, поскольку ее вторжение в Украину и без того привело к увеличению рисков для мировой продовольственной безопасности. Однако Москва сталкивается с трудностями в связанных сферах, например фрахтование судов, страхование и осуществление платежей.

РСХБ является одним из крупнейших российских банков, через который проходят основные платежи за зерно, удобрения и продукты питания. С 2022 года, как и много других банков РФ, он был отключен от SWIFT. Россия неоднократно пыталась разблокировать его работу, даже угрожая сорвать заключение "зерновой сделки". В конечном итоге ЕС предложил создать дочернюю структуру банка для беспрепятственного осуществления расчетов за гуманитарные товары. Москва от этого предложения отказалась.

Запрет на ввоз сельскохозяйственной техники был введен из-за того, что многие современные тракторы и комбайны используют в себе передовую электронику, которая может быть извлечена и использована в производстве товаров военного назначения. Это не мешало россиянам ввозить эту технику из Китая или пользоваться серыми схемами по реэкспорту через дружественные страны.

Напомним, российско-американские переговоры в Эр-Рияде в понедельник, 24 марта, продолжались более 12 часов. Совместное итоговое заявление России и США так и не было представлено.