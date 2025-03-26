Церковный праздник 26 марта: что запрещено делать сегодня, чтобы не "перевязать" свою удачу

Запомните ряд важных традиций и запретов в этот день

В среду, 26 марта, православные и греко-католики отмечают Собор архангела Гавриила. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 8 апреля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Согласно церковному преданию, Архангел Гавриил сыграл ключевую роль в истории спасения человечества. Именно он принёс Деве Марии Благую весть о рождении Спасителя. В честь этого события и установлен праздник — Собор Архангела Гавриила, то есть день особого почитания святого после Благовещения.

Что можно делать 26 марта:

Молиться Архангелу Гавриилу. Считается, что в этот день особенно слышны молитвы о защите, добрых вестях, духовной крепости и исцелении;

Просить помощи в важных начинаниях. По традиции, в этот день можно закладывать начало новых дел, особенно если они касаются духовного роста, образования или семейной жизни. Архангел Гавриил покровительствует чистым намерениям и добрым поступкам;

Заниматься благими делами. Считалось, что добро, сделанное в этот день, обязательно вернется сторицей;

Прислушиваться к снам и внутреннему голосу. В народе верили, что сны, приснившиеся накануне праздника, могут быть вещими, а интуиция — особенно обостренной. \

Праздник Собор Архангела Гавриила - что можно и нельзя делать

Что нельзя делать 26 марта:

Сквернословить и ссориться. Поскольку Архангел Гавриил символизирует свет и добрую весть, в этот день важно хранить чистоту речи и мыслей. Ругательства, обиды и конфликты могут, по поверью, "оттолкнуть" ангельскую защиту;

Заниматься тяжелой физической работой. В народной традиции этот день — не для труда в поле или в огороде;

Начинать дела с корыстным умыслом. Если начинание основано на жадности, зависти или хитрости, считается, что успеха оно не принесет. В этот день поощряются только светлые и добрые намерения;

Игнорировать просьбы о помощи. Отказать нуждающемуся в день Гавриила — значит отвернуться от добра;

Женщинам не рекомендовали начинать рукоделье. По суеверию, начатое в этот день шитьё или вязание может "завязать" счастье в узел и сделать судьбу тяжелее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников мы будем отмечать в марте 2025 года. Мы подготовили для вас календарь событий.