Известный блогер и эксперт о том, прекратятся ли взаимные ракетно-дроновые удары после договоренности о "прекращении огня"

Давайте подытожу, в каком состоянии переговоры о частичном прекращении огня.

Запрет ударов по энергетике

Начнет действовать, когда Украина подтвердит, что согласна со списком объектов, считающихся энергетическими. Может, уже подтвердила.

Безопасность коммерческого судоходства

РФ выдвинула условие, что этот пункт начнет действовать, когда с нее снимут "сельскохозяйственные" санкции и ограничения. Вероятно, имеются в виду санкции не только США, но и ЕС.

То есть этот вопрос пока висит.

Неизвестно, включает ли "безопасность судоходства" запрет ударов по портам. По версии Зеленского, да.

Запрет ударов по инфраструктурным объектам

По словам Зеленского, Украина передала США список стратегических объектов, которых должен касаться запрет.

Но в заявлениях США и России нет никаких упоминаний об "инфраструктурном" прекращении огня. То есть пока нет оснований считать, что тут есть прогресс.

Итого. После начала "энергетического" прекращения огня ракеты и дроны будут летать, но не по энергетике (как минимум, так будет утверждаться). На этом пока все.

Источник: пост Шрайка в Telegram