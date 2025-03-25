После начала "энергетического" прекращения огня ракеты и дроны будут летать - Роман Шрайк
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Известный блогер и эксперт о том, прекратятся ли взаимные ракетно-дроновые удары после договоренности о "прекращении огня"
Давайте подытожу, в каком состоянии переговоры о частичном прекращении огня.
- Запрет ударов по энергетике
Начнет действовать, когда Украина подтвердит, что согласна со списком объектов, считающихся энергетическими. Может, уже подтвердила.
- Безопасность коммерческого судоходства
РФ выдвинула условие, что этот пункт начнет действовать, когда с нее снимут "сельскохозяйственные" санкции и ограничения. Вероятно, имеются в виду санкции не только США, но и ЕС.
То есть этот вопрос пока висит.
Неизвестно, включает ли "безопасность судоходства" запрет ударов по портам. По версии Зеленского, да.
- Запрет ударов по инфраструктурным объектам
По словам Зеленского, Украина передала США список стратегических объектов, которых должен касаться запрет.
Но в заявлениях США и России нет никаких упоминаний об "инфраструктурном" прекращении огня. То есть пока нет оснований считать, что тут есть прогресс.
Итого. После начала "энергетического" прекращения огня ракеты и дроны будут летать, но не по энергетике (как минимум, так будет утверждаться). На этом пока все.
Источник: пост Шрайка в Telegram
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