США достигли важных договоренностей с Украиной и Россией: на что согласились стороны

Стороны достигли договоренностей по нескольким пунктам

Американцы встречались в Эр-Рияде с россиянами 24, а с украинцами — 25 марта. США договорились с экспертными группами воюющих стран по обеспечению безопасного судоходства в Черном море.

Об этом говорится в заявлении Белого дома. Также стороны договорились еще по нескольким вопросам.

В документе сообщается, что Вашингтон пришел к согласию с обеими сторонами об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и запрете использования коммерческих судов для военных целей.

Также США договорились с Москвой и Киевом о разработке мер, направленных на реализацию запрета ударов по энергетическим объектам обеих стран.

Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечения поддержки внедрения энергетической и морской договоренностей и продолжат работать над достижением устойчивого и длительного мира.

В вою очередь, Вашингтон планирует помочь России вернуться на мировой рынок сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и улучшить доступ к портам и платежным системам.

Кроме того, американская сторона подтверждает поддержку Украины в возвращении военнопленных, гражданских заложников и незаконно увезенных детей.

Информацию Белого дома по итогам переговоров в Саудовской Аравии уже полностью подтвердили в Украине. Министр обороны Рустем Умеров написал в Facebook, что все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию, прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Вместе с этим он предупредил, что Киев сочтет нарушением обязательств и угрозой национальной безопасности Украины со стороны России перемещение ею своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря. В таком случае у Украины будет полное право реализовывать право на самозащиту.

Напомним, российско-американские переговоры в Эр-Рияде в понедельник, 24 марта, продолжались более 12 часов. Совместное итоговое заявление России и США так и не было представлено.