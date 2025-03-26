Вас отправляют на передовую без надлежащей подготовки. Как действовать в таком случае

Мобилизованным обязательно необходимо пройти подготовку и если ее не будет, то они должны написать рапорт или обратиться к высшему командованию

Мобилизованные украинцы перед передовой должны пройти военную подготовку. Во время нее им выдаются все необходимые вещи. Если человека отправляют на передовую, но он не прошел надлежащую подготовку, мужчина или женщина может подать рапорт.

Как объясняют юристы в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры", по закону каждый мобилизованный украинец должен пройти военную подготовку перед тем, как отправиться на передовую.

Во время нее украинец проходит физические тренировки, осваивает военную тактику и специализированное обучение в соответствии с боевыми задачами. Кроме того, его должны обеспечить всеми необходимыми вещами, в частности обувью, спецодеждой, снаряжением, контейнерами для хранения и прочим, как предусмотрено в приказе "О вещевом обеспечении военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта".

Если же надлежащей подготовки не состоялось, то мобилизованный имеет полное право подать рапорт командованию, в соответствии с постановлением "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период", где говорится, что военнообязанные, которые не проходили военную службу ранее, должны быть направлены на базовую общевойсковую подготовку чтобы позже отправиться на боевые задачи.

В случае, если рапорт не приняли, украинец может обратиться в оперативное командование или Генеральный штаб с жалобой, или позвонить по телефону на горячую линию, где его обращение зарегистрируют и рассмотрят.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из украинцев до 25 лет могут призвать на военную службу в апреле 2025 года.