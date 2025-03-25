Лукашенко опять провозгласил себя "президентом": лучшие шутки и мемы
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В Беларуси нет ограничений на количество президентских сроков для одного человека
В Беларуси накануне прошла имитация президентских выборов, на которых, из-за отсутствия реальных оппонентов, вполне ожидаемо победил Александр Лукашенко. 25 марта состоялась церемония инаугурации, а потому уже очевидно, что белорусам придется жить с ним еще по меньшей мере пять лет.
На фоне этого в сети уже вовсю "празднуют" событие, публикуя тематические мемы и шутки. "Телеграф" тоже не стал стоять в сторонке и решил "поздравить" Лукашенко с седьмым сроком.
Что же касается обычных белорусов, то их настроение сейчас не сложно представить.
Стоит обратить внимание и на то, что Лукашенко на торжество пришел не в самом лучшем виде — в сети обратили внимание на то, что он хромал, а взгляд сам цепляется за его крупные мешки под глазами.
По всей видимости, Лукашенко "уже не тот", как и трусы экс-нардепа Игоря Мосийчука. К слову, кадр с трусами оказался фейковым, но то же можно сказать и о "выборах" в Беларуси (да, Украина, как и ЕС, их официально не признала).
К слову, согласно законодательству Беларуси, на пост главы государства один и тот же человек может выдвигаться бесконечное количество раз. То есть, есть все основания полагать, что это не последний "триумф" Лукашенко.
Определенно, даже в Кремле могли бы восхититься таким постоянством.
Хотя совершенству все равно пределов нет.
Как сообщалось ранее, Лукашенко недавно обрушился с оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского, обозвав того "гнидой". В МИД Украины после этого не постеснялись в ответ сравнить самопровозглашенного "президента" Беларуси с тараканом.