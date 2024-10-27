Була чудовим педагогом – стало відомо ім’я жертви обстрілу Київської області

Жахлива трагедія

Увечері у п’ятницю, 25 жовтня, росіяни масовано атакували "шахедами" Київ та Київську область. Як стало відомо, внаслідок атаки загинула вчителька трудового навчання Бориспільського ліцею "Лідер" Лариса Баталко.

Про це повідомила завідувачка відділу Управління освіти та науки Бориспільської міськради Людмила Мозгова у Фейсбук. Жінка була чудовим педагогом і її колеги досі не можуть оговтатися від того, що сталося.

Наразі відомо, що жінка загинула від уламку шахеда.

"Страшна ніч… Спочатку звістка про загибель 14-річної дівчинки від удару шахеда в Солом’янському районі Києва…Потім новина про загибель на Бориспільщині від уламку шахеда жінки…Цією жінкою є вчитель трудового навчання Бориспільського ліцею "Лідер" Баталко Лариса Володимирівна", — йдеться в повідомленні.

Баталко брала участь у конкурсі "Учитель року" та "передавала дітям любов до рукоділля як до мистецтва та продовження народної традиції". Жінка багато років працювала вчителем трудового навчання та всю себе віддавала професії.

"Лариса Володимирівна подарувала після успішного виступу на конкурсі мені червоні маки ручної роботи (знала, що люблю ці квіти), які й досі прикрашають мою оригінальну сукню. Червоне на чорному. Як символ пам'яті про прекрасного педагога, щиру людину, вірну професії вчителя…",— Написала Мозгова.

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці подій першого ранку після атаки. Він зробив фото та відео, як виглядає постраждалий будинок.

Внаслідок влучення "шахеда" житловою багатоповерхівкою в Солом’янському районі Києва загинула дівчинка-підліток. Відомо, що дрон влетів просто в кімнату, де знаходилася 15-річна дівчинка. Від отриманих травм вона померла на місці події. Її бездиханне тіло виявили в кімнаті рятувальники.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російський "шахед" потрапив до багатоквартирного житлового будинку в Солом’янському районі. Пошкоджено квартири з 17 по 21 поверх, в одній із квартир на 20 поверсі виникла пожежа. Саме в ній рятувальники виявили загиблу дівчину. Шестеро людей постраждали, госпіталізовано одну людину. Загалом із будинку було евакуйовано понад 100 мешканців.