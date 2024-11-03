Атака "шахедов" на Киев: первые подробности последствий и фото с места событий

Обломки упали в одном из районов столицы

В воскресенье, 3 ноября, раздались взрывы в Киеве. В результате российской атаки "шахедами" и работы противовоздушных сил по ним в одном из районов столицы обломками повредило окна.

Фото побитого стекла и непосредственно обломков уже публикуют в сети местные каналы. Отмечается, что взрывы раздавались ночью и утром.

"В результате работы ПВО в одном из районов города выбило стекла. Кроме того, один обломок залетел даже далеко в квартиру", — говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, обломками повреждены дорожное покрытие, опоры освещения и электропровода. Также повреждены стекла окон общежития на 1-м и 2-м этажах и в офисном здании с 1-го по 9-й этажи. Пожара и пострадавших нет.

К тому же, опубликовали и фото старых подъездов, где от взрывов посыпалась штукатурка.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, было зафиксировано падение обломков в одном из районов столицы.

"В Шевченковском районе, куда был вызов экстренных служб, пожара пока не обнаружили, пострадавших тоже нет", — отметила администрация Киева.

После взрывов и атаки над столицей поднялся столб дыма, фото которого уже опубликовали в сети.

В 6:37 в Киеве объявили отбой тревоги, однако в области она еще продолжается.

Напомним, что российские войска уже второй день подряд кошмарят столицу "шахедами". Ведь в субботу, 2 ноября, в Киеве раздавались взрывы в течение дня, атака продолжалась около десяти часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во временно оккупированном Крыму ночью 3 ноября прогремели мощные взрывы. Предварительно под атакой находились военные объекты российских оккупантов в нескольких районах полуострова.