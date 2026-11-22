Сеть снизила цены на целый ряд продуктов

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В супермаркетах "АТБ" покупатели могут приобрести популярный растворимый кофе со значительной скидкой. Акционное предложение позволяет сэкономить почти 300 гривен на одной упаковке.

Сколько теперь стоит Jacobs Monarch весом 280 г и до какой даты действует скидка, выяснил "Телеграф". Акционная цена существенно отличается от прежней стоимости товара.

Больше подробностей в материале: "В "АТБ" снизили цены на популярные товары: что можно купить со скидкой до 45%".

Итак, кофе Jacobs Monarch весом 280 г сейчас продается за 409,90 грн вместо 701,90 грн. Скидка составляет 41%, а покупатели могут сэкономить 292 грн на одной упаковке.

На странице товара "АТБ" отметила скидку на кофе в размере 41%

Предложение действует до 24 ноября, поэтому желающим воспользоваться более низкой ценой стоит учитывать срок акции. Перед покупкой также нужно проверить актуальную стоимость товара на сайте или непосредственно в магазине, поскольку акционные предложения действуют ограниченный период.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ценники изменили в супермаркетах "АТБ" и на каких продуктах можно сэкономить. В частности, речь шла о скидке 70 гривен на колбасу и более 100 гривен на креветки.