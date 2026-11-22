Осталось два дня: в "АТБ" популярный продукт подешевел почти на 300 грн
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Сеть снизила цены на целый ряд продуктов
В супермаркетах "АТБ" покупатели могут приобрести популярный растворимый кофе со значительной скидкой. Акционное предложение позволяет сэкономить почти 300 гривен на одной упаковке.
Сколько теперь стоит Jacobs Monarch весом 280 г и до какой даты действует скидка, выяснил "Телеграф". Акционная цена существенно отличается от прежней стоимости товара.
Больше подробностей в материале: "В "АТБ" снизили цены на популярные товары: что можно купить со скидкой до 45%".
Итак, кофе Jacobs Monarch весом 280 г сейчас продается за 409,90 грн вместо 701,90 грн. Скидка составляет 41%, а покупатели могут сэкономить 292 грн на одной упаковке.
Предложение действует до 24 ноября, поэтому желающим воспользоваться более низкой ценой стоит учитывать срок акции. Перед покупкой также нужно проверить актуальную стоимость товара на сайте или непосредственно в магазине, поскольку акционные предложения действуют ограниченный период.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ценники изменили в супермаркетах "АТБ" и на каких продуктах можно сэкономить. В частности, речь шла о скидке 70 гривен на колбасу и более 100 гривен на креветки.