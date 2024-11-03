Атака "шахедів" на Київ: перші подробиці наслідків та фото з місця подій
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Уламки впали в одному з районів столиці
У неділю, 3 листопада, пролунали вибухи в Києві. Внаслідок російської атаки "шахедами" та роботи протиповітряних сил по них в одному з районів столиці уламками пошкодило вікна.
Фото побито скла та безпосередньо уламків вже публікують у мережі місцеві канали. Зазначається, що вибухи лунали протягом ночі та зранку.
"Внаслідок роботи ППО в одному з районів міста повибивало шибки. Окрім того, один уламок залетів навіть далеко у квартиру", — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у КМДА, уламками пошкоджено дорожнє покриття, опори освітлення та електродроти. Також пошкоджено скло вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та в офісній будівлі з 1-го по 9-го поверхи. Пожежі та постраждалих — немає.
До того ж опублікували й фото старих під'їздів, де від вибухів посипалась штукатурка.
За даними мера столиці Віталія Кличка, було зафіксовано падіння уламків у одному з районів столиці.
"У Шевченківському районі, куди був виклик екстрених служб, пожежі наразі не виявили, потерпілих — теж немає", — зазначила адміністрація Києва.
Також після вибухів та атаки над столицею здійнявся стовп диму, фото якого вже опублікували у мережі.
О 6:37 у Києві оголосили відбій тривоги, проте в області вона ще триває.
Нагадаємо, що російські війська вже другий день поспіль кошмарять столицю "шахедами". Адже у суботу, 2 листопада, в Києві лунали вибухи протягом дня, атака тривала майже десять годин.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у тимчасово окупованому Криму вночі 3 листопада прогриміли потужні вибухи. Попередньо, під атакою перебували військові об'єкти російських окупантів у декількох районах півострова.