В Киеве может появиться мурал с Трампом

Политик не первый год работает над получением разрешений

Народный депутат Украины Марьян Заблоцкий ("Слуга народа") хочет установить в Киеве памятник 40-му президенту США Рональду Рейгану. Также он задумался о создании мурала с Дональдом Трампом.

Об этом парламентарий написал в своем Facebook. Таким образом он отреагировал на результаты американских президентских выборов.

"Надеюсь, что уже теперь у меня, наконец, будет разрешение на установку памятника Рональду Рейгану в Киеве. Как и на мурал Трампа, который тоже давно в работе", — написал он.

Он отметил, что представление помощи Украине будет зависеть лишь от того, насколько эффективно будет работать отечественная дипломатия.

В комментариях он рассказал, что на этом мурале Трамп должен быть изображен с ПТРК Javelin в руках и с ногой на газопроводе "Северный поток 2".

Также он ответил на критику тех пользователей, которые предложили вместо этого поставить памятник украинским культурным деятелям.

Стоит отметить, что Заблоцкий не скрывает свою симпатию к новому президенту США и накануне обнародовал пост, в котором поблагодарил Трампа за все то, что он сделал для Украины.

Как известно, Заблоцкий является заместителем руководителя группы по межпарламентским связям с США. Он также является членом Всеукраинского сообщества владельцев оружия, а также основателем проекта "Украинского арсенала свободы", который ставит целью бесплатно вооружить всех граждан нашей страны.

После начала полномасштабного вторжения России, он занимался программами по вооружению сил полиции и ТРО оружием, конфискованным полицией США.

Он также является давним сторонником Республиканской партии США, а о его любви к Рейгану даже писали в западных СМИ.

Рональд Рейган был на посту президента США с 1981 по 1989 год и прославился антикоммунистической риторикой и реформами в экономике.

Как сообщалось ранее, Трамп не раз заявлял, что может завершить войну в Украине "за 24 часа", но конкретные детали этого плана остаются неизвестными.

В администрации Джо Байдена опасаются, что республиканец первым делом перекроет поставки помощи Украине, а потому торопятся передать последние пакеты вооружения.