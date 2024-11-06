"Должен быть здравый смысл": сенатор в США призвал к скорейшему решению по войне в Украине

Желание Трампа завершить войну в Украине не делает его фанатом Путина

Война в Украине, на сроки завершения которой уже принимают ставки, "зашла в тупик" и ее надо остановить. Стране потребуется 100 лет для восстановления.

Об этом заявил в эфире Today видный республиканец, сенатор Марко Рубио (Флорида), которого СМИ называют кандидатом на должность госсекретаря при Трампе.

"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, в конце концов, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и она должна быть доведена до конца. Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл. Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну", – сказал политик.

Он добавил, что Трамп не раскрывает свою тактику и хочет завершения войны, но это не делает его "фанатом Путина".

"Как бизнесмен, он не расскажет вам о своей переговорной тактике, чтобы довести ее до конца. Не нужно быть поклонником Путина, чтобы хотеть завершения войны", – отметил сенатор.

По данным The Hill, Марко Рубио, член сенатского комитета по международным отношениям, рассматривается как возможный госсекретарь в администрации Трампа.

Стоит отметить, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США была в основном воспринята украинцами, как новый вызов в и без того сложной ситуации. На фоне этого набирают темпы обсуждения возможностей заключения мирного договора.