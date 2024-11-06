У Києві може з’явитися мурал із Трампом

Політик не перший рік працює над отриманням дозволів

Народний депутат України Мар’ян Заблоцький ("Слуга народу") хоче встановити у Києві пам’ятник 40-му президенту США Рональду Рейгану. Також він задумався про створення мурала з Дональдом Трампом.

Про це парламентарій написав у своєму Facebook. У такий спосіб він відреагував на результати американських президентських виборів.

"Сподіваюсь, що вже тепер в мене нарешті буде дозвіл на встановлення пам’ятника Рональду Рейгану в Києві. Як і на мурал Трампу, який теж давно в роботі", — написав він.

Він зазначив, що надання допомоги Україні залежатиме лише від того, наскільки ефективно працюватиме вітчизняна дипломатія.

У коментарях він розповів, що на цьому муралі Трамп має бути зображений із ПТРК Javelin у руках та з ногою на газопроводі "Північний потік 2".

Також він відповів на критику тих користувачів, які запропонували натомість поставити пам’ятник українським культурним діячам.

Варто зазначити, що Заблоцький не приховує своєї симпатії до нового президента США і напередодні оприлюднив посаду, в якій подякував Трампу за все те, що він зробив для України.

Як відомо, Заблоцький є заступником керівника групи з міжпарламентських зв’язків із США. Він також є членом Всеукраїнської спільноти власників зброї, а також засновником проєкту "Українського арсеналу свободи", який має на меті безкоштовно озброїти всіх громадян нашої країни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він займався програмами з озброєння сил поліції та ТРО зброєю, конфіскованою поліцією США.

Він також є давнім прихильником Республіканської партії США, а про його любов до Рейгана навіть писали у західних ЗМІ.

Рональд Рейган був на посаді президента США з 1981 по 1989 рік і прославився антикомуністичною риторикою та реформами в економіці.

Як повідомлялося раніше, Трамп неодноразово заявляв, що може завершити війну в Україні "за 24 години", але конкретні деталі цього плану залишаються невідомими.

В адміністрації Джо Байдена побоюються, що республіканець насамперед перекриє постачання допомоги Україні, а тому поспішають передати останні пакети озброєння.