В Вашингтоне засуетились с передачей помощи Украине

Чиновники действующего президента США Джо Байдена планирует как можно скорее завершить перевод последних 6 миллиардов долларов помощи Украине. Там опасаются, что избранный президент Дональд Трамп первым делом остановит выделение средств на поддержку воюющей страны.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух представителей администрации Байдена. Они отметили, что проблемы с поставками огромны, поскольку передача, которую инициируют в ближайшие недели, вряд ли успеет отправиться в Украину до смены власти. Это связано с тем, что часть оборудования даже не была произведена.

В апреле 2024 года США выделили 61 миллиард долларов на поддержку Украины. Из этого пакета сейчас остаются лишь 4,3 миллиарда на поставки из армейских запасов и еще 2,1 миллиарда на финансирование производства.

Американские чиновники отмечают, что и Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс неоднократно критиковали поставки, а потому убеждены, что помощь будет свернута в первые дни правления нового президента.

"Первое, что он сделает, это свернёт помощь Украине. Я бы ожидал, что он устроит из этого большое шоу. Он скажет "обещание выполнено" — считает высокопоставленный чиновник Пентагона по НАТО и Европе в администрации Барака Обамы Джим Таунсенд

В то же время издание пишет, что в Сенате республиканцы в большинстве своем активно поддерживают не только выделение Украине помощи, но и снятие ограничений на применение американского оружия.

Также авторы материала прогнозируют, что Трамп сможет использовать остатки пакета помощи, как рычаг давления на Киев или на Москву, чтобы те согласились на его условия.

Стоит отметить, что в России уже дали понять, что не собираются останавливаться пока не достигнут своих целей в Украине. Это включает полную аннексию Крыма, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.