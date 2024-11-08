Рождество уже близко: будут ли ставить елку в Киеве в этом году и устраивать гуляния

По одному из вопросов решение еще не приняли

В этом году в Киеве не планируют проводить новогодне-рождественские массовые мероприятия на открытых локациях города. А решение о возможности монтажа елки на Софиевской площади будет принято к концу ноября.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на полученную от Департамента культуры Киевской городской государственной администрации информацию. Там отметили, что столица к праздникам все же не останется без соответствующих мероприятий.

"Проведение праздничных тематических мероприятий планируется в муниципальных учреждениях культуры – театрах, музеях, библиотеках и т.п., подчиненных Департаменту культуры, в соответствии с их планами работы с соблюдением требований и ограничений, действующих во время военного положения, и с учетом текущей ситуации безопасности", — сказали в Департаменте.

Также из соображений безопасности программа рождественских и новогодних мероприятий не будет обнародована и не будет анонсирована.

Решение о возможности монтажа елки будут принимать в конце ноября. Стоит добавить, что СМИ, ссылаясь на свои источники, еще в октябре заявляли, что организаторы создали концепцию для главной елки страны и подали ее для согласования в КГГА.

Согласно предварительной информации, елка в этом году будет белого цвета и с гирляндами, сияющими голубым светом.

Коллаж ТСН

Какой была елка в прошлом году

Елка была традиционно установлена на Софиевской площади. Огни на ней зажгли 6 декабря. Простояло праздничное дерево до 10 января.

Украшена елка была игрушками в форме сердец голубого и желтого цветов. На верхушке был установлен Герб Украины. Тема локации была – "Храбрые сердца", ее посвятили украинским защитникам.

Традиционных ярмарок на локации не было. Однако устанавливали патриотические фотозоны в виде сердец, возле которых были елки с сине-желтыми игрушками.

Какой была елка в прошлом году. Фото: ТСН

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в магазинах уже появились новогодние товары. Стало известно, по каким ценам их сейчас продают.