Різдво вже близько: чи ставитимуть ялинку в Києві цього року і чи влаштовуватимуть гуляння

Щодо одного із питань рішення ще не ухвалили

Цього року у Києві не планують проводити новорічно-різдвяні масові заходи на відкритих локаціях міста. А рішення про можливість монтажу ялинки на Софіївській площі буде ухвалено у кінці листопада.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на отриману від Департаменту культури Київської міської державної адміністрації інформацію. Там зазначили, що столиця до свят все ж таки не залишиться без відповідних заходів.

"Проведення святкових тематичних заходів планується у муніципальних закладах культури – театрах, музеях, бібліотеках тощо, підпорядкованих Департаменту культури, відповідно до їх планів роботи з дотриманням вимог та обмежень, що діють під час воєнного стану, та з урахуванням поточної ситуації безпеки", — сказали у Департаменті.

Також з міркувань безпеки програму різдвяних та новорічних заходів не буде оприлюднено та не буде анонсовано.

Рішення про можливість монтажу ялинки ухвалюватимуть наприкінці листопада. Варто додати, що ЗМІ, посилаючись на свої джерела, ще у жовтні заявляли, що організатори створили концепцію для головної ялинки країни та подали її для погодження у КМДА.

Згідно з попередньою інформацією, цьогорічна ялинка буде білого кольору і з гірляндами, що сяють блакитним світлом.

Колаж ТСН

Якою була ялинка минулого року

Ялинка була традиційно встановлена на Софіївській площі. Вогні на ній запалили 6 грудня. Простояло святкове дерево до 10 січня.

Прикрашена ялинка була іграшками у формі сердець блакитного та жовтого кольорів. На верхівці було встановлено Герб України. Тема локації була – "Хоробрі серця", її присвятили українським захисникам.

Традиційних ярмарків на локації не було. Проте встановлювали патріотичні фотозони у вигляді сердець, біля яких були ялинки із синьо-жовтими іграшками.

Якою була ялинка минулого року. Фото: ТСН

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у магазинах вже з’явилися новорічні товари. Стало відомо, за якими цінами їх зараз продають.