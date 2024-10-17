Новогодние товары уже на полках украинских магазинов: цены впечатляют (видео)

До праздников осталось еще больше двух месяцев

Несмотря на то, что на дворе только октябрь, крупные украинские торговые центры уже начали готовиться к Рождеству и Новому год. В частности, в "Эпицентре" уже обустроили зал с товарами к новогодним праздникам.

В соцсетях появилось видео с одной из ТЦ сети. Автор ролика провели небольшой обзор цен на эти товары.

Так, искусственные елки стоят от 2500 до 17000 гривен. Новогодние гирлянды можно купить по цене от 50 до 5000 гривен.

Кроме того, самый дешевый набор для украшения елок, состоящий из нескольких шариков, стоит 50 гривен. А вот за самый дорогой набор придется выложить более 1000 гривен.

Следует отметить, что "кусаются" даже цены на игрушки в виде Санта-Клауса или гномов. Они колеблются от 100 до 5000 гривен.

Также представлен широкий ассортимент символов 2025 года – Зеленой деревянной змеи. Игрушки и сувениры в ее виде продаются от 50 до 1000 гривен.

Напомним, в следующем году интернет для некоторого количества абонентов может еще подорожать, поскольку провайдеров, находившихся на упрощенной системе налогообложения, с 1 октября перевели на общую систему. Это означает, что они вынуждены будут платить более высокие налоги, а также нанимать дополнительных специалистов по ведению бухгалтерии.