По цене зарплаты: экзотический фрукт с сюрпризом продают в Киевском супермаркете (видео)

Экзотический фрукт с не совсем приятным запахом продается в столичных супермаркетах

В одном из супермаркетов сети "Сильпо" в Киеве покупатели удивились наличию экзотического фрукта, который редко встречается в Украине. Речь идет о джекфрукте.

Видео опубликовано в столичных Telegram-пабликах. На кадрах видно, что джекфрукт продается по цене 7000 гривен. В 2024 году это установленная сумма минимальной зарплаты украинцев.

Джекфрукт, или как его еще называют "индийское хлебное дерево" распространен в Юго-Восточной Азии, считается национальным фруктом Бангладеша. Другие названия данного растения — канун и артокарпус.

Имеет широкую крону и может достигать высоты до 20 метров. Листья овальной или яйцевидной формы расположены на коротких черешках. Плоды крупные, достигают массы 35 кг и покрыты шипами.

Кожура и семена зрелого плода имеют запах, напоминающий гнилой лук, а вот мякоть пахнет приятно. На вкус она немного напоминает орех с привкусом ананаса, манго и дыни. Аромат самого же дерева имеет оттенки цветов. В странах Юго-Восточной Азии джекфрукт используют не только для приготовления пищи, но и в медицинских целях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о т.н. "обратном списке покупок". Этот способ помогает избежать лишних трат на продукты питания.