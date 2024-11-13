Киев может частично остаться без света из-за обстрела: что известно

Горожан просят сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности

В Киеве из-за угрозы ракетного удара по энергосистеме могут ввести аварийные отключения света. Это превентивная мера.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации в среду, 13 ноября. С самого утра в городе слышны взрывы и местные власти говорят о работе ПВО.

"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности", — сказал начальник КГГА Сергей Попко.

В ДТЭК и Укрэнерго пока не появлялись сообщения о возможных отключениях.

Отметим, что утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне подняли в воздух шесть бортов бомбардировщиков Ту-95МС, из-за чего появилась угроза применения баллистического вооружения. В Киеве после этого прогремели мощные взрывы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 ноября были введены аварийные отключения света в ряде областей по распоряжению НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК, из-за предполагаемой массированной ракетной атаки.