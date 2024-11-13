Київ може частково залишитися без світла через обстріл: що відомо

Городян просять зберігати спокій та подбати про власну безпеку

У Києві через загрозу ракетного удару по енергосистемі можуть запровадити аварійні відключення світла.

Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації у середу, 13 листопада. З самого ранку в місті чути вибухи і місцева влада говорить про роботу ППО.

"У зв’язку з загрозою ракетного удару в Києві можуть бути введені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід. Зберігайте спокій! Подбайте про власну безпеку", — сказав начальник КМДА Сергій Попко.

У ДТЕК та Укренерго поки що не з’являлися повідомлення про можливі відключення.

Зазначимо, що вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни підняли у повітря шість бортів бомбардувальників Ту-95МС, через що виникла загроза застосування балістичного озброєння. У Києві після цього пролунали потужні вибухи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 листопада було введено аварійні відключення світла в ряді областей за розпорядженням НЕК "Укренерго" та ДТЕК, через передбачувану масовану ракетну атаку.