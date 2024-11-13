Кияни оговтуються після атаки РФ. Як виглядала столична підземка під час тривоги (фото, відео)

Така ситуація для киян вже звична

У середу, 13 листопада, російські війська влаштували ракетно-дронову атаку, вибухи лунали в Києві. Під час повітряної тривоги люди рятувались від атаки в метрополітені.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. На опублікованих кадрах помітно, що людей там велика кількість.

Хтось сидить на сходинках, а інші люди підготувались заздалегідь та взяли з собою стільці. Бабусі та мами з дітьми, а також люди з тваринами також присутні в метрополітені.

Не краща ситуація і на станції "Академмістечко". Люди стоять в переході, на платформах, а також на сходах.

Таке для київської підземки не рідкість, адже кожної ночі армія РФ запускає на столицю та область велику кількість дронів. Зазначимо, що впродовж жовтня ворог запустив по Україні 1908 "шахедів". В ніч на неділю, 10 листопада, Росія запустила по Україні рекордну цифру — 145 дронів.

Ракетна атака в Києві 13 листопада

Зранку у середу, 13 листопада, в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакують Україну ракетами, працює ППО. Столиця під масованим обстрілом — ворог одночасно застосував балістику, крилаті ракети та "шахеди".

У КМВА повідомили, що у звʼязку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Там пояснили, що це — превентивний захід.

Раніше "Телеграф" писав, що бойова частина ворожих безпілотників типу Shahed змінилася, і вони тепер несуть термобаричні боєприпаси. Окрім цього, вже зараз українці можуть спостерігати за тим, як ударні дрони регулярно літають на дуже низькій висоті.