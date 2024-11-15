Он стал уже 106-м заведением сети в Украине

В пятницу, 15 ноября, в Киеве открылся новый McDonald’s. Ресторан появился возле Академгородка, на проспекте Палладина.

Об этом говорится в релизе сети ресторанов, пишет "24 Канал". Мак расположен удобно для посещения жителями Академгородка и близлежащих районов, таких как Коцюбинское, Новобеличи и Берковец. McDonald’s будет работать каждый день с 7:00 до 22:00.

Он удобен для водителей, так как находится рядом с крупным торговым центром на выезде из города на международном автодороге М07. В ресторане есть две линии "МакДрайва", которые будут работать с 5:00 до 23:00. Также вскоре заработает служба доставки "МакДеливери".

Площадь нового заведения – 471 квадратный метр. На выбор гостей есть зал на 123 места и терраса на 126 мест. Новый McDonald’s будет работать даже при отключениях электричества.

Как и все McDonald’s в Украине, он будет закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. После отбоя работа ресторана возобновляется в течение часа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел первый McDonalds в Киеве. Он открылся в Киеве в мае 1997 года у здания вестибюля станции метро "Лукьяновская". Наша страна стала 102-й, куда "зашли" заведения крупнейшей в мире сети ресторанов фастфуда. Открытие McDonalds вызвало огромный ажиотаж – перед входом собралась километровая очередь, места в которой начали занимать с самого утра.