В Києві відкрився новий McDonald’s

Він став вже 106-м закладом мережі в Україні

У п'ятницю, 15 листопада, у Києві відкрився новий McDonald’s. Ресторан з'явився біля Академмістечка, на проспекті Палладіна.

Про це йдеться у релізі мережі ресторанів, пише "24 Канал". Мак розташований зручно для відвідування мешканцями Академмістечка та прилеглих районів, таких як Коцюбинське, Новобіличі й Берковець. McDonald’s працюватиме щодня з 7:00 до 22:00.

Він зручний для водіїв, адже розташований поруч з великим торгівельним центром на виїзді з міста на міжнародному автошляху М07. У ресторані є дві лінії "МакДрайву", які працюватимуть з 5:00 до 23:00. Також невдовзі запрацює служба доставки "МакДелівері".

Площа нового закладу — 471 квадратний метр. На вибір гостей в ньому є зал на 123 місця та тераса на 126 місць. Новий McDonald’s працюватиме навіть під час відключень електрики.

Як і всі McDonald’s в Україні, він зачинятиметься на час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. Після відбою робота ресторану відновлюється протягом години.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав перший McDonalds у Києві. Він відкрився у Києві у травні 1997 року у будівлі вестибюля станції метро "Лук’янівська". Наша країна стала 102-ою, куди "зайшли" заклади найбільшої у світі мережі ресторанів фастфуду. Відкриття McDonalds викликало величезний ажіотаж — перед входом зібралася кілометрова черга, місця у якій почали займати з самого ранку.