Из-за прорыва трубы на одной из дорог Киева затруднено движение транспорта (карта)

Водителей просят учитывать это при планировании маршрута

На Днепровской набережной в Киеве произошел прорыв трубы. Поэтому там утром в пятницу, 15 ноября, движение транспорта частично осложнено.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева. Там опубликовали фото с места, где видно, что вода разлилась по проезжей части.

"В связи с прорывом трубы на Днепровской набережной движение транспорта частично затруднено. На месте соответствующие службы проводят ремонтные работы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", — говорится в сообщении.

Днепровская набережная – улица в Дарницком районе Киева, проходящая по местностям Березняки, Осокорки, Позняки. Она пролегает от проспекта Соборности до проспекта Николая Бажана. На каком именно участке произошел порыв, в патрульной полиции не уточнили.

Ранее "Телеграф" рассказывал о погоде в Киеве. В течение 14-16 ноября температура будет колебаться в пределах +3…6 градусов. Ночью она будет находиться в пределах +1…0 градусов. Всю ночь 14 ноября прогнозируются осадки — утром мелкий дождь со снегом, днем предполагается мелкий дождь, к которому вечером снова дождется мокрый снег.