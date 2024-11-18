Застосовуються всі черги: як вимикатимуть світло у Києві 18 листопада

Енергетики закликають не вмикати одразу всі прилади

Після масованої атаки Росії по енергетиці України, повертаються графіки відключень світла. У Києві стабілізаційні відключення розділені на 6 груп.

Їх застосовують згідно з розпорядженнями Укренерго. "Телеграф" розповість, скільки кияни будуть сидіти без світла 18 листопада.

Інформація про відключення світла з'явилась в додатку "Київ Цифровий" напередодні ввечері. Там зазначили, що 18 листопада світла не буде з 06:00 до 22:00.

Як пояснили у ДТЕК, причина відключень світла – результати масованих обстрілів російських окупантів, останній з яких відбувся 17 листопада.

Коли вимкнуть світло у Києві — як дізнатись

Дізнатися графік відключень у Києві можна на сайті ДТЕК. Там потрібно лише вказати свою адресу у відповідному віконечку.

Нагадуємо, що в графіках є три категорії відключень:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.

Світло-сіра зона – відключення світла можливі.

Біла зона – світло гарантовано є.

Але якщо у світло-сірій зоні відсутнє світло, це все ще дія графіка. Варто зазначити, що споживачі електроенергії розділені на 6 черг. У випадку застосування обмежень до трьох черг – для половини споживачів у кожному регіоні одночасно будуть застосовані погодинні відключення.

Якщо застосовано більше ніж три черги графіків – обмеження одночасно розповсюджуються на більшу частину населення. А якщо менше ніж 3, відповідно, і світла більше.

У ДТЕК також закликають киян не вмикати одразу всі прилади після того, як удома з'являється світло, особливо потужні. Адже різке навантаження на мережі може спричинити аварії.

Атака РФ по Україні 17 листопада — що відомо

Російські війська у неділю, 17 листопада, здійснили масовану атаку на Україну. Ціль ворога — об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема на генерацію та передачу електроенергії.

У кількох областях через обстріли були введені аварійні відключення світла за рішенням "Укренерго", щоб зменшити наслідки ударів.

Серед постраждалих регіонів — Київ, Миколаїв, Львів, Одеса та Дніпропетровська область, де, на жаль, є загиблі, зокрема працівники залізниці. Найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі.Там загинуло двоє енергетиків.

Деталі про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада — читайте у матеріалі "Телеграфу".