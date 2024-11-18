В Киев вернулась календарная осень? Синоптики прогнозируют дожди и потепление

Зонтик не помешает

На этой неделе в городе снова будут господствовать облака с дождями, а также температурные качели. Кроме них синоптики также предупреждают о порывах сильного ветра в среду, 20 ноября.

Днем температура будет колебаться в пределах +5...10 градусов, а ночью в коридоре +1...3 градуса. Об этом свидетельствуют данные из Meteofor.

С ночи и до вечера понедельника, 18 ноября, прогнозируется переменная облачность. Осадков не будет. Воздух днем прогреется до +6 градусов, а ночью охладился до +1 градуса. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время – свежие 8 м/с.

Вторник, 19 ноября, также принесет облачность, но более существенную. Ночью пройдут мелкие дожди со снегом. Температура днем вырастет до +5 градусов, а ночью остынет до +2 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются в обед – свежие 8 м/с.

А в среду, 20 ноября, город накроет еще большая облачность. Утром должен начаться мелкий дождь, который продержится в обед, а вечером увеличит свою интенсивность. Показатели на термометрах в начале второй половины суток достигнут +10 градусов, а ночью упадут до +3 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются утром-вечером – сильные 10-13 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Киеве выпадет снег. Синоптики предупреждают об гололеде.